США приготовились высвободить дизельное топливо из резервов из-за кризиса CNN: США приготовились высвободить дизельное топливо из резервов из-за кризиса

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Американское руководство изучает возможность высвобождения из резервов дизельного топлива для снижения цен на топливном рынке, сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома. По информации телеканала, что глава государства Джо Байден дал распоряжение о проведении подготовительных мероприятий для высвобождения топлива. Отмечается, что из-за небольшого объёма резервов дизельного топлива в США, эффект от данного решения будет ограниченным по времени.

Мы считаем, что это похоже на те обстоятельства, при которых рассмотрение вопроса о высвобождении топлива является необходимым. Именно об этом распорядился президент, — сказано в публикации.

В некоторых штатах стоимость одного галлона дизельного топлива превышает отметку в семь долларов.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе всерьёз рассуждают о том, что до 1 ноября газовые хранилища членов ЕС должны быть наполнены на 80%. Высший орган исполнительной власти Союза рекомендовал странам закупать как можно больше топлива. Дело в том, что несмотря на сокращение поставок и общую политически ангажированную риторику в пользу отказа от российских нефти и газа, многим государствам на самом деле к концу мая удалось забить свои подземные хранилища на 42,6%.