https://static.news.ru/photo/e60871ca-39fa-11ea-b28c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lezlie Sterling/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия вновь попытается вмешаться в президентские выборы, которые пройдут в США в ноябре. Уверенность в этом высказал и.о. министра национальной безопасности Чед Вулф.

Задача такого вмешательства, по его словам, заключается в том, чтобы «посеять общественную рознь» и «подорвать демократические принципы» Соединённых Штатов. Но возглавляемое им ведомство к угрозам готово, заверил политик на встрече группы экспертов по нацбезопасности в Вашингтоне. Текст выступления обнародован на сайте министерства.

Несмотря на неоднозначность и недоказанность обвинений, он также высказался в пользу утверждений, что Россия всё-таки вмешивалась в ход избирательного процесса на выборах 2016 года. А значит, сделал вывод он, попытается снова.

Вулф отметил, что безопасность выборов — приоритет для правительства. Однако признал, что в полной мере её обеспечить всё-таки вряд ли получится.