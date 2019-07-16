https://static.news.ru/photo/79375ba2-a804-11e9-84c9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Вашингтон изучает варианты возможных мер в отношении Анкары за приобретение российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Санкции предусмотрены в рамках закона «О противодействии врагам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Госсекретарь и президент изучают все варианты, которые доступны в рамках закона CAATSA, — цитирует РИА Новости официального представителя Госдепа Морган Ортагус.

Она не стала раскрывать подробности, о каких санкциях в отношении Турции может идти речь.

Принятый в 2017 году закон CAATSA предусматривает санкции против России, Ирана и КНДР, а также третьих стран, осуществляющих с ними военно-техническое сотрудничество.

Как писал News.ru, ранее сообщалось, что США могут объявить о введении ограничительных мер в отношении Турции в связи с поставками российских ЗРК С-400 до 21 июля включительно.

Американский президент Дональд Трамп между тем отметил, что Анкара «очень хорошо ведёт себя» по отношению к Вашингтону. Он считает несправедливой ситуацию с ожидающимся отказом от поставок Турции истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.