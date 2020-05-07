США прекращают дело на экс-помощника Трампа за встречу с послом РФ

https://static.news.ru/photo/59c3e38c-90aa-11ea-96dc-fa163e074e61_660.jpg Майкл Флинн Фото: Alex Edelman/ CNP/AdMediaos/Global Look Press

Министерство юстиции США прекращает уголовное дело в отношении бывшего помощника президента Дональда Трампа Майкла Флинна. Дело расследовалось в рамках «российского вмешательства» в выборы 2016 года.

На тот момент Майкл Флинн работал помощников главы государства по безопасности. Минюст уведомил судебные инстанции, что приостанавливает дело после «продуманного анализа» всех имеющихся фактов и обстоятельств, включая «новую обнаруженную информацию», пишет Associated Press.

Генеральный прокурор Уильям Барр поручил прокурору города Сент-Луис Джеффу Дженсену проверить, насколько правомочно брали показания у Флинна сотрудники ФБР в январе 2017 года. Дженсен пришёл к выводу, что беседа представителей спецслужбы с Флинном проводилась «без всякого на то правомерного следственного основания». В итоге он решил, что будет «должным и справедливым» решение прекратить это дело.

Трамп уже заявил о готовности рассмотреть вопрос о возвращении Флинна на работу. Он назвал своего бывшего помощника «прекрасным человеком».

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский президент Дональд Трамп заявил, что «всерьёз рассматривает» возможность помиловать своего бывшего советника по безопасности Майкла Флинна, которому грозит тюремный срок за дачу ложных показаний ФБР. Генерал-лейтенант Флинн потерял пост после встречи с послом России, о содержании которой солгал, как считает бюро расследований.