https://static.news.ru/photo/55312cbc-c8be-11e9-acea-fa163e074e61_660.jpg Фото: nord-stream2.com

Новые санкции США в отношении «Северного потока — 2» могут нанести урон и американской энергетической промышленности.

Согласно статье, опубликованной в немецком издании Handelsblatt , Соединённые Штаты грозили ограничениями в том числе европейским компаниям Allseas со штаб-квартирой в Швейцарии и итальянской Saipem, которые принимают участие в работе по прокладке труб на большой глубине. При этом они являются субподрядчиками американских концернов Chevron и Exxon Mobil.

Таким образом, в случае введения санкций под угрозой оказались бы проекты в Мексиканском заливе. Найти новых поставщиков услуг быстро не получится, — говорится в материале.

Авторы заявили, что нефтяная промышленность США выразила недовольство в отношении планов властей ввести санкции против Allseas и Saipem.

В статье отмечается, что в крайнем случае компании потеряют возможность работать на американском рынке, что нанесёт стране большой урон, так как они играют ключевую роль на мировом энергетическом рынке.

Ранее News.ru писал, что премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер призвал к смягчению санкций, связанных с «Северным потоком — 2». Политик подчеркнул, что в антироссийских ограничениях видны экономические интересы США, но он не видит никаких изменений к лучшему в связи с санкциями.