Новые санкции США в отношении «Северного потока — 2» могут нанести урон и американской энергетической промышленности.
Согласно статье, опубликованной в немецком издании
Таким образом, в случае введения санкций под угрозой оказались бы проекты в Мексиканском заливе. Найти новых поставщиков услуг быстро не получится, — говорится в материале.
Авторы заявили, что нефтяная промышленность США выразила недовольство в отношении планов властей ввести санкции против Allseas и Saipem.
В статье отмечается, что в крайнем случае компании потеряют возможность работать на американском рынке, что нанесёт стране большой урон, так как они играют ключевую роль на мировом энергетическом рынке.
Ранее News.ru писал, что премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер призвал к смягчению санкций, связанных с «Северным потоком — 2». Политик подчеркнул, что в антироссийских ограничениях видны экономические интересы США, но он не видит никаких изменений к лучшему в связи с санкциями.