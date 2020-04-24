США предупредили о побочных эффектах противомалярийных препаратов

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Противомалярийные средства — гидроксихлорохин и хлорохин — во время лечения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) могут вызывать опасные побочные эффекты, рассказали представители Федерального управления по контролю качества лекарственных препаратов США (FDA).

Указанные вещества могут провоцировать, например, сердечную аритмию, говорится на официальном сайте ведомства.

Мы призываем медицинских работников, принимающих решение в отношении каждого конкретного пациента, внимательно наблюдать за ними и вести их лечение, чтобы оказать помощь в смягчении риска побочных эффектов, — заявил глава FDA Стефен Кан.

От 50 до 80% людей, перенёсших коронавирусную инфекцию, вырабатывают достаточное количество антител, чтобы не заразиться повторно. Остальные получают лишь частичный иммунитет и могут заразиться снова.

Об этом депутат Госдумы Антон Горелкин написал в своём Telegram-канале, уточнив, что эти данные сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова во время видеоконференции с парламентариями.

Ранее, как передавал NEWS.ru, специалисты Минздрава РФ сообщили, что некоторые антитела к коронавирусной инфекции вырабатываются на пятый день от появления первых симптомов, а некоторые — на 14-й день.