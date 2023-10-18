США предупредили о надвигающейся катастрофе TAC: США ждет катастрофа в случае войны на два фронта с Россией и Китаем

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США могут столкнуться с критической ситуацией, когда им придется вести войну на два фронта, конфликтуя одновременно с Россией и Китаем, заявил старший научный сотрудник Института Катона по вопросам безопасности Тед Гален Карпентер в своей статье для The American Conservative. Эксперт указал на ошибочность такой стратегии, поскольку она может привести к катастрофе.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер всегда подчеркивал, что Вашингтон постоянно должен стремиться быть с Москвой и Пекином в таких отношениях, которые были бы лучше, чем их отношения друг с другом. Но американские чиновники, начиная с администрации Джорджа Буша — младшего, проигнорировали этот совет, и Соединенные Штаты постепенно начали пытаться вести холодную войну сразу на два фронта, — подчеркнул Карпентер.

По его мнению, администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена пока не приняла решение о том, какую из стран, Россию или Китай, следует считать главным противником Америки. По мнению Карпентера, Вашингтон усиленно работает над тем, чтобы вызвать недовольство обеих мощных наций. Этот подход не только создает риск возникновения стратегической напряженной ситуации для США, но также сближает Москву и Пекин, отметил он.

Ранее межпартийная комиссия американского конгресса подготовила доклад, из которого следует, что ядерный арсенал США не готов к потенциальному конфликту с Россией и Китаем и нуждается как в количественных, так и структурных изменениях. По мнению авторов документа, угрозы со стороны РФ и КНР одинаковы по уровню серьезности, поэтому США должны подготовиться к одновременному противостоянию с ними.