США предупредили о «больших рисках» для ведущих работу в РФ банков Йеллен: некоторые банки Европы за работу в России могу попасть под санкции США

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Белый дом допускает вероятность введения вторичных санкций против европейских банков, которые не прекратили деятельность на территории РФ, сообщила Reuters глава Минфина США Джанет Йеллен. По ее словам, рестрикции будут актуальной мерой, «если для этого будет причина».

При этом Йеллен не уточнила, о каких именно банках могла идти речь. Работа и проведение операций в России создает очень большие риски для европейских финансовых организаций, добавила министр финансов.

Журналисты агентства, в частности, спросили, хотят ли в Вашингтоне, чтобы австрийский Raiffeisen Bank International и итальянский UniCredit прекратили деятельность на российской территории. Как уточнила Йеллен, руководители этих банков, скорее всего, стараются соблюдать осторожность при работе в РФ.

Ранее Министерство финансов США опубликовало генеральную лицензию, в которой сообщается о продлении разрешения на операции с российскими банками для расчетов в сфере энергетики. Речь идет о финансовых организациях «Открытие», Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Росбанк, «Зенит», Банк Санкт-Петербург, а также о Центробанке.

До этого стало известно, что крупнейший банк США JPMorgan Chase подал в суд на ВТБ из-за попыток последнего вернуть средства с заблокированного счета в Штатах. Речь идет о $439,5 млн, замороженных после начала СВО на Украине.