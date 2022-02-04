США пообещали Китаю проблемы в случае ухудшения ситуации в Европе

США контактируют с Китаем на высоком уровне и регулярно привлекают его внимание к тому, что дестабилизация ситуации в Европе скажется и на его интересах во всём мире. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе общения с журналистами. Данной темы она коснулась после того, как представители прессы попросили прокомментировать состоявшуюся 4 февраля встречу президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Наше видение состоит в том, что мы поддерживаем собственные контакты с Китаем, — сообщила Псаки.

Она уточнила, что контакты с Пекином поддерживаются на высоком уровне. Стороны обсуждают актуальные международные вызовы, включая ситуацию, сложившуюся вокруг Украины.

Мы донесли до Китая, что дестабилизирующий конфликт в Европе нанесет ущерб интересам Китая по всему миру — и в КНР должны понимать это, — подчеркнула Псаки.

4 февраля в Пекине состоялась встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина. Переговоры двух лидеров длились почти четыре часа.

Путин поблагодарил Си Цзиньпина за приглашение на открытие Олимпийских игр. Российский лидер отметил, что отношения двух стран развиваются в духе стратегического партнёрства, и выразил уверенность в том, что Москва и Пекин достигнут уровня торгового оборота в $200 млрд.

Председатель КНР заявил об укреплении взаимодоверия Пекина и Москвы. Он добавил, что двусторонние отношения Москвы и Пекина служат опорой для сплочения мира в преодолении кризисов.

По итогам встречи лидеры подписали совместное заявление о международных отношениях.