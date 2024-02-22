США предупредили Европу о малоизвестной российской угрозе NYT: разведка США предупредила ЕС о малоизвестной угрозе от России

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Разведка США предупредила Европу об угрозе со стороны России, о которой ей мало что известно, сообщает газета The New York Times. Американская сторона провела ряд срочных брифингов с союзниками по НАТО о возможном размещении Москвой ядерного оружия на орбите.

Американские разведслужбы резко разделились во мнениях по поводу того, что планирует сделать президент [России] Владимир Путин, — говорится в материале.

В то же время чиновники из США отмечают, что у них мало доверия к собственному анализу о вероятности запуска ядерного оружия на орбиту.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с Путиным подчеркнул, что Россия не размещала и не планирует размещать ядерное оружие в космосе. По его словам, у Воздушно-космических сил страны нет таких проектов, однако западные страны поднимают шум.

Согласно сообщению ABC, американских конгрессменов предупредили на секретном брифинге о планах России разместить ядерное оружие в космосе. Источники канала утверждают, что данная ситуация «очень деликатная», при этом о применении ядерных вооружений речи не идет. Утверждается, что российская сторона может использовать их для разрушения спутников и отключения связи в случае необходимости.