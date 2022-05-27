США предсказали степень воздействия дефолта РФ на мировую экономику Белый дом: США ожидают минимального воздействия на мировую экономику в случае дефолта РФ

Белый дом / Фото Stefani Reynolds/Consolidated News Photos

В случае дефолта РФ власти США ожидают минимального воздействия этого события на мировую и американскую экономику. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По её словам, странам мира практически нечего опасаться, так как Россия уже находится в состоянии финансовой изоляции.

Жан-Пьер в ходе брифинга напомнила, что на днях Минфин США не стал продлевать срок действия генеральной лицензии (он закончился утром 25 мая), которая позволяет России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга.

Это означает, что Россия, скорее всего, не сможет выполнить свои обязательства и столкнется с дефолтом. <...> Мы ожидаем, что влияние на мировую и американскую экономику будет минимальным, учитывая то, что Россия уже находится в состоянии финансовой изоляции, — сказала Жан-Пьер.

Она добавила, что Минфин США продолжает следить за ситуацией и вести обсуждения с мировым финансовым сообществом.

Министерство финансов США 24 мая заявило о том, что не продлит генеральную лицензию, позволяющую России обслуживать внешний долг в условиях санкций. Срок действия лицензии истёк 25 мая в 07:01 по московскому времени.

В российском министерстве финансов на это заявили, что страна продолжит осуществлять платежи по госдолгу на фоне ужесточения Западом ограничений. Они будут производиться в рублях. В ведомстве отметили, что отказ США продлить лицензию на обслуживание внешнего долга России является ущемлением прав зарубежных инвесторов и подрывает доверие к западной финансовой системе.