США предсказали превращение в изгоя из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/74d4a86a-9482-11ea-be9b-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Al Drago/Keystone Press Agency/Global Look Press

Неудачные действия американских властей во время пандемии могут довести государство до плачевного состояния. Держава может превратиться в международного изгоя. Такой прогноз дал старший научный сотрудник аналитического Центра за американский прогресс (Center for American Progress) Майкл Фукс в The Guardian.

Эксперт считает, что действия президента США Дональда Трампа не только не улучшили положение в стране, но и нанесли ущерб глобальному сотрудничеству. По его словам, американский лидер верит, что коронавирус можно победить совместными усилиями с другими странами. При этом политик отказался финансировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Фукс подчёркивает, что Трам рассматривает гонку за вакциной как игру с нулевой суммой. В марте он пытался купить немецкую компанию, которая разрабатывает лекарство от COVID-19.

Ранее Трамп обвинил Китай в распространении коронавируса. По его словам, инфекция могла вырваться из-под контроля китайских специалистов из-за некомпетентности.

Глава Белого дома также заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) является «марионеткой» Китая. Госсекретарь США Майкл Помпео рассказал, что Вашингтон располагает большим количеством свидетельств того, что коронавирус распространился из лаборатории китайского города Ухань.

NEWS.ru писал, что Китай солидарен с Россией в неприемлемости политизации пандемии коронавирусной инфекции.