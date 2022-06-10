США предрекли вооруженные конфликты в случае вины Трампа в штурме Капитолия Политолог Дудаков не исключил вооруженные конфликты в случае вины Трампа в штурме Капитолия

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Захват Капитолия США (2021)

Политолог-американист Малек Дудаков заявил NEWS.ru, что вся история с расследованием событий штурма Капитолия является отчаянной попыткой Демократической партии сместить фокус внимания с тех сфер, где не благополучно обстоят дела, речь идет об экономике и внешней политике. По его мнению, подобным образом демократы пытаются усилить позиции перед выборами в Конгресс, которые пройдут в ноябре. Они не представили никаких новых фактов о роли Трампа в штурме Капитолия. Если на экс-президента США заведут уголовное дело, это еще больше расколет американское общество, и даже может дойти до вооруженных столкновений.

Мы услышали много обвинений в адрес Трампа о том, что он якобы это организовывал, провоцировал, проявил халатность, когда Белый дом должен был жестко отреагировать на эти протесты. Также нужно понимать, что это не суд и не прокуратура, а просто комитет Конгресса. Дальше они, конечно, представят доказательства в Минюст, у генпрокурора США будет дилемма, заводить ли дело в отношении Трампа или нет, — сказал Дудаков.

Он добавил, что позиции Трампа достаточно сильны и если на бывшего президента заведут уголовное дело, это будет означать и не без того существующий раскол американского общества.

Это еще сильнее расколет американское общество и может поставить даже на грани вооруженного столкновения между сторонниками и противниками Трампа. Сложно сказать, какую дальнейшую стратегию займет американский Минюст, но я думаю, что это вряд ли сильно повлияет на уровень одобрения и рейтинги Трампа, — считает Дудаков.

Комитет Палаты представителей Конгресса США, расследующий штурм Капитолия 6 января 2021 года, представил первые доказательства того, что Трамп причастен к его организации. Комиссия из девяти членов возложила вину за случившееся непосредственно на Трампа, который знал, что проиграл президентские выборы 2020 года, но солгал народу, что его поражение стало следствием мошенничества Демократической партии.

Ранее дочь и старший советник бывшего президента США Дональда Трампа Иванка отвергла утверждения своего отца о фальсификации выборов главы государства 2020 года. Она подчеркнула, что согласна с заключением Министерства юстиции об отсутствии мошенничества в ходе голосования.