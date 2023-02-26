США предрекли ужасный исход конфликта на Украине Телеведущий Карлсон: долгий конфликт на Украине приведет к поражению США

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Длительный конфликт на Украине приведет к поражению США, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон. Он также отметил, что американские власти «кормят все более абсурдной ложью об Украине» и вводят цензуру в отношении конфликта. Также ведущий заметил, что Вашингтон пытается выставить Украину как демократическое государство, которым она на самом деле не является.

Если конфликт на Украине продолжится, мы проиграем независимо от того, чем он закончится. Мировой порядок меняется на наших глазах, и к тому времени, когда все закончится, США уже не будут занимать ведущее положение. Для всего остального мира это совершенно очевидно, — сказал он.

Обозреватель Майкл Гудвин в статье для New York Post отметил, что Украина не может победить в противостоянии с Россией из-за медлительности стран Запада в вопросе поставок оружия Киеву. В качестве примера он привел то, как соответствующие решения принимаются администрацией США.

Он добавил, что еще месяц назад Вашингтон согласился передать Украине танки Abrams, однако теперь в Белом доме говорят, что им может потребоваться до двух лет, чтобы добраться до линии фронта. Слова Байдена о том, что он «пока» не собирается поставлять Украине истребители F-16, по мнению обозревателя, и вовсе могут означать «никогда».