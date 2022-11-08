США предрекли распад через десять лет Аналитик Армстронг заявил, что США могут перестать существовать после 2032 года

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Американский аналитик Мартин Армстронг заявил, что США могут перестать существовать после 2032 года из-за массовых социальных потрясений и финансовый крах. Эксперт также указал на то, что выборы президента 2024 года могут не состояться из-за крайнего обострения политической борьбы. Он добавил, что из-за всего того, что происходит в Соединенных Штатах «Америка разрушается».

Соединенные Штаты не будут существовать после 2032 года. После 2028 и 2029 годов нам придется переделывать правительство с нуля. Америка разрушается, — рассказал Армстронг на своей официальной странице.

По его словам, поддержка Украины в текущем конфликте также является частью проблемы.

Выборы в Конгресс США всегда ориентированы на внутреннюю повестку, сказал ранее NEWS.ru политолог и американист Малек Дудаков. Он заявил, что республиканцы, вероятнее всего, по итогам голосования возьмут большинство в обеих палатах. Также политолог заметил, что среди сторонников Республиканской партии идут дискуссии по поводу Украины.

По словам Дудакова, в их числе есть изоляционисты, позиции которых усилятся после выборов, но есть и «ястребы», поэтому им придется искать компромисс. Американист сказал, что по поводу Украины среди республиканцев идут дискуссии. По его мнению, изоляционистам и «ястребам» придется искать компромисс.