США предрекли катастрофу из-за Украины Federalist: вступление Украины в НАТО приведет к катастрофическим последствиям для США

Фото: defense.gov

Вступление Украины в Североатлантический альянс приведет к катастрофе для США, пишет в статье для The Federalist вице-президент группы по внешней политике фонда Stand Together и ветеран войны в Ираке Дэн Колдуэлл. Он отметил, что у Соединенных Штатов на сегодняшний день и без того хватает проблем: рекордная инфляция, огромный госдолг и растущая угроза со стороны Китая.

Глупо тратить десятки миллиардов на расширение НАТО за счет Украины или других европейских стран во времена рекордной инфляции, государственного долга в $30 трлн и растущей угрозы со стороны Китая в Азии, — говорится в статье.

Колдуэлл добавил, что на Украину как на члена НАТО первоначальные затраты составили бы до $27 млрд, а ежегодные расходы американских налогоплательщиков достигали бы $11 млрд. Также, по его словам, США пришлось бы постоянно размещать в Европе многотысячные контингенты в условиях, когда их вооруженные силы и без того перегружены и недостаточно укомплектованы.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым одобрил обращение к НАТО по вопросу вступления страны в Альянс в ускоренном порядке. До этого он объявил о намерении подать заявление на вступление в НАТО, указав, что Украина фактически давно доказала совместимость со стандартами Альянса, однако в ближайшие дни это будет закреплено юридически.