США предостерегли от «величайшей ошибки» за 20 лет WP: прекращение поддержки Украины станет величайшей ошибкой США за 20 лет

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Джо Байден выступает с речью, призывая Конгресс США принять его дополнительный запрос по национальной безопасности, включая финансирование поддержки Украины

Прекращение поддержки Украины станет величайшей ошибкой США за последние 20 лет, говорится в статье, опубликованной газетой The Washington Post. По мнению автора, если американские законодатели не договорятся по вопросу помощи Киеву, то последствия будут негативными не только для Украины, но и всего мира.

У США закончились средства для Украины. Если конгресс не примет мер, последствия для Украины и мира будут ужасающими. <...> Прекращение поддержки Киева стало бы величайшей ошибкой, которую США допустили во внешней политике как минимум со вторжения в Ирак в 2003 году, — говорится в статье.

В материале отмечается, что прекращение помощи со стороны США приведет к поражению Украины в конфликте с Россией. Это, в свою очередь, будет означать заметное снижение роли США в качестве мирового лидера и ознаменует завершение глобального лидерства страны.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признался, что финансовая помощь украинскому государству со стороны Соединенных Штатов переживает критический момент. По его словам, проблемы возникают в связи с отсутствием «гибкости» по вопросам объема поддержки.