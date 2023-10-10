США предостерегли Иран от вмешательства в конфликт на Ближнем Востоке

Фото: Dimitrios Karvountzis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун предупредил Иран о необходимости невмешательства в палестино-израильский конфликт. Он добавил, что Вашингтон не хочет распространения боевых действий, передает Reuters.

Мы хотим послать довольно четкий сигнал. Мы не хотим, чтобы это расширялось, цель в том, чтобы Иран получил наше громкое и четкое заявление, — сообщил Браун.

Ранее американский журналист Такер Карлсон выразил уверенность, что конфликт на Ближнем Востоке может привести США к экономическому краху и ядерной войне с Ираном. По его словам, американский народ ждет новая Великая депрессия, которая будет куда хуже, чем в 1930-х годах, поскольку сейчас в стране живут миллионы мигрантов из бедных стран.

Накануне США отправили в Израиль первую партию военной помощи. Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби анонсировал в ближайшие дни объявление о выделении дополнительных средств еврейскому государству. По его словам, Вашингтон не собирается отказываться от поддержки Украины ради Израиля, потому что считает необходимым помочь обоим государствам в непростое время.