США предоставят Украине новый пакет военной помощи, включая РСЗО

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США 1 июня объявят о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $700 млн. В него, в частности, войдут ракетные системы HIMARS, пишет ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

Завтра мы объявим 11-й пакет помощи в сфере безопасности. Этот пакет будет включать системы большего радиуса действия, в частности HIMARS, — заявил чиновник на брифинге.

Дальность американских ракет для РСЗО, передаваемых Украине, составит до 80 км, уточнил представитель администрации США. Речь идёт о РСЗО, которые, по описанию газеты Wall Street Journal способны бить «на десятки миль дальше любой артиллерийской установки, которая сегодня есть в распоряжении Украины». Системы HIMARS имеют примерно ту же дальность пуска ракет, но передвигаются на колёсных шасси.

По словам представителя Белого дома, Вашингтон хочет, чтобы у Киева за счёт американской военной помощи были средства для самообороны в будущем. Он сослался на то, что украинские власти предоставили Белому дому гарантии, что не станут применять американские системы для ударов по территории России.

Чиновник ещё раз отметил, что США и НАТО не намереваются вступать в боевые действия против России, несмотря на поставляемые Киеву вооружения.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон будет предоставлять Киеву оружие для защиты в рамках границ Украины, но не за её пределами.