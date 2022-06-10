США предоставят Украине $7,5 млрд финансовой помощи Посол США в Киеве Бринк: Вашингтон предоставит Украине $7,5 млрд финансовой помощи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

США окажут финансовую поддержку Украине в рамках помощи по восполнению ее бюджета на сумму $7,5 млрд, пишет ТАСС со ссылкой на посла Соединенных Штатов в Киеве Бриджит Бринк. 9 июня посол заявила, что объём финансовой помощи США для Украины превысил $1 млрд.

С нетерпением жду сотрудничества с [премьер-министром Украины] Денисом Шмыгалем, чтобы помочь Украине. <...> С прямой бюджетной поддержкой в размере $7,5 млрд, мы обеспечим, чтобы Украина оставалась сильной, — написала посол в Twitter.

Бринк ранее признала превосходство России в информационном пространстве. Об этом она заявила в ходе своего выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса. При этом она назвала дезинформацией поступающие из России сведения о происходящем на Украине. Дипломат отметила, что США должны прикладывать больше усилий в этом направлении. Она призвала руководство США быть более креативным в этом вопросе.

В мае президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении Киеву военной и гуманитарной помощи на сумму в $40 млрд. В ближайшее время Украина должна получить передовые системы вооружения, в частности артиллерию дальнего действия.