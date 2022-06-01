США предоставят гарантии компаниям для вывоза зерна из России

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Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США готовы предоставить гарантии компаниям — экспортёрам зерна из России. По её словам, эти компании, а также страховщики «немного нервничают» из-за того, что могут попасть под санкции из-за участия в вывозе российских зерна и удобрений, пишет Reuters.

По словам постпреда, США готовы направить таким компаниям «гарантийные письма, если это поможет их воодушевить». В свою очередь, представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что генсек Конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспен была в Москве, где провела переговоры по поставкам зерна с первым вице-премьером Андреем Белоусовым. По словам Дюжаррика, эти переговоры были конструктивными.

Издание отмечает, что сейчас генсек ООН Антониу Гутерриш пытается заключить «комплексную сделку», которая поможет возобновить поставки зерна с Украины, а также экспорт продуктов питания и удобрений из России.

Российский президент Владимир Путин во время телефонных переговоров с главой Турции Реджепом Эрдоганом сообщил, что Москва готова содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов с учётом вывоза зерновых из украинских портов и координировать свои действия с Анкарой.

[Гутерриш] чрезвычайно благодарен за поддержку, которую Турция оказывает в урегулировании ситуации в Чёрном море, а также поддержку усилий самого генсека, — резюмировал Дюжаррик.

Ранее французская газета L'Opinion заявила, что в России в этом году ожидается рекордный урожай пшеницы, который даст Москве возможность определять ситуацию на мировом рынке. В публикации отмечается, что россияне находятся в «сильной позиции», так как ожидаемый небывалый урожай позволит России «определять погоду на мировом рынке».