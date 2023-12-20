США предложили способ передачи Украине замороженных активов РФ FT: США предлагают передать Киеву активы РФ через международные организации

США предлагают передать Киеву замороженные на Западе российские активы несколькими траншами от Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития, пишет Financial Times. В Вашингтоне считают, что это «контрмера» может быть разрешена международным правом, если будет реализована «пострадавшими» странами. К их числу там относят страны, которые финансируют экономику Украины и ее вооруженные силы во время конфликта с Россией.

Газета ссылается на попавший в ее распоряжение документ. Уточняется, что до сих пор США в публичной плоскости не поддержали идею конфискации российских активов. И данное предложение делается в частном порядке. При этом изъятие денег России в документе названо «авансом» в счет тех средств, которые, как считают на Западе, Москва должна будет компенсировать Украине после урегулирования конфликта.

По данным газеты, опасения по поводу этого вопроса выразили Франция, Германия и Италия. Объясняется это тем, что США владеют лишь небольшой долей активов и ЕС может потерять значительно больше. Вместо конфискации денег страны Евросоюза, предлагают изымать прибыль.

При этом ранее Еврокомиссия уже утвердила предложения по использованию доходов от замороженных активов российского Центробанка. Согласно подготовленному документу, они могут быть переданы Украине только «в долгосрочной перспективе». Сейчас речь об этом не идет. Активов госкомпаний это вообще не коснется.