https://static.news.ru/photo/fceb7eca-4119-11ea-b3f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cheng Min/Xinhua/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские эксперты готовы помочь китайским коллегам в борьбе со вспышкой коронавируса.

Мы очень тесно общаемся с Китаем по поводу вируса. Мы предложили председателю КНР Си Цзиньпиню помощь, — отметил политик в своём Twitter.

По его словам, американские специалисты необыкновенны.

We are in very close communication with China concerning the virus. Very few cases reported in USA, but strongly on watch. We have offered China and President Xi any help that is necessary. Our experts are extraordinary! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 ÑÐ½Ð²Ð°ÑÑ 2020 Ð³.

Очаг заражения коронавирусом находится в китайской Ухани. Власти закрыли город на карантин. В настоящий момент более 4 тысяч туристов из Ухани находятся за границей.

Как писал NEWS.ru, биологи-эволюционисты из Академии наук Китая сравнили мелкие различия в геноме разных образцов коронавируса 2019-nCoV и определили, что инфекция впервые проникла в человеческую популяцию 17 декабря 2019 года или в соседние дни.