Фото: Cheng Min/Xinhua/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские эксперты готовы помочь китайским коллегам в борьбе со вспышкой коронавируса.

Мы очень тесно общаемся с Китаем по поводу вируса. Мы предложили председателю КНР Си Цзиньпиню помощь, — отметил политик в своём Twitter.

По его словам, американские специалисты необыкновенны.

Очаг заражения коронавирусом находится в китайской Ухани. Власти закрыли город на карантин. В настоящий момент более 4 тысяч туристов из Ухани находятся за границей.

Как писал NEWS.ru, биологи-эволюционисты из Академии наук Китая сравнили мелкие различия в геноме разных образцов коронавируса 2019-nCoV и определили, что инфекция впервые проникла в человеческую популяцию 17 декабря 2019 года или в соседние дни.

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