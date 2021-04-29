США предлагают следить за российской микроэлектроникой

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В случае если в поставляемом в США оборудовании будут присутствовать печатные платы, произведённые в РФ, Китае, Иране или КНДР, подрядчиков следует обязать сообщить об этом Пентагону. С таким предложением выступил сенатор Джош Хоули, сообщается на сайте конгресса.

По мнению сенатора Хоули, данная информация исключительно важна для американских военных.

Крайне важно, чтобы мы предоставляли все необходимые инструменты для обеспечения безопасности всей цепочки поставок электроники, чтобы наши военные могли быть полностью уверены в оружии, на которое они полагаются для защиты нашей страны, — сказал сенатор.

Портал DefenseNews сообщает, что главная идея закона состоит в уменьшении зависимости США от стран, являющихся стратегическими соперниками и представляющими угрозу для американских оборонных систем.

Ранее сообщалось, что власти Соединённых Штатов расследуют два инцидента на территории страны, которые, возможно, схожи со случаями атак с использованием технологии «направленной энергии» против американских сотрудников за границей. Подозревают в этом Россию и Китай, однако никаких доказательств тому нет.