США позволили своим гражданам платить налоги в России до зимы Минфин США разрешил американцам платить налоги в России до 8 ноября

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Министерство финансов США обновило генеральную лицензию, разрешающую американцам платить налоги, сборы и импортные пошлины в России. Документ будет действовать до 8 ноября 2023 года.

Гражданам США, а также предприятиям, которые находятся во владении граждан США <...>, разрешается платить налоги, сборы и импортные пошлины, а также приобретать и получать разрешения, лицензии, регистрации и сертификаты <...> при условии, что подобные операции совершаются в обычном порядке и необходимы для повседневной деятельности в Российской Федерации таких физических или юридических лиц США, до 00:01 по времени восточного побережья США [08:01 мск] 8 ноября 2023 года, — говорится в документе.

Документ вступает в силу 10 августа.

Обновив генеральную лицензию, власти США сделали исключение из введенных ранее рестрикций в отношении Центробанка, Фонда национального благосостояния и Минфина РФ. Вместе с тем, в документе сказано, что он не разрешает «дебетование находящихся на балансе финансового учреждения США» счетов ЦБ, ФНБ и Минфина.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке отдельных положений договоров по налогообложению с недружественными странами. Действие документов приостанавливается «до устранения допущенных нарушений» экономических и иных интересов России, прав граждан и юридических лиц.