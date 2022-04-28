США позволили направлять арестованные активы на поддержку Украины Палата представителей США позволила направлять арестованные активы на поддержку Украины

Фото Evan Golub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Закон, позволяющий направлять арестованные российские активы на поддержку Украины, приняла палата представителей США. Трансляцию заседания палаты вёл телеканал С-SPAN. Законопроект поддержали 417 конгрессменов, против выступили восемь.

Согласно тексту документа, президент США Джо Байден должен принять «все предусмотренные конституцией шаги», чтобы арестовать и изъять находящиеся в юрисдикции Штатов активы иностранцев, «чьи средства получены частично путём коррупции». Речь идёт, в числе прочего, об активах иностранцев, полученных их владельцами благодаря поддержке властей РФ.

Общую стоимость такого рода активов оценивают в сумму от $2 млн, туда входит собственность энергетических компаний РФ. По мысли авторов законопроекта, средства от продажи активов следует направить на «восстановление Украины», военную и гуманитарную помощь этой стране и на помощь украинцам при переселении в другие страны.

Также часть средств предлагается направить на «помощь и содействие в развитии российскому народу», включая программы в области демократии и прав человека.

Под санкции США попали несколько десятков российских бизнесменов, включая основателя USM Holdings Алишера Усманова, главу «Транснефти» Николая Токарева, основных владельцев банка «Северный морской путь» (СМП Банк) Бориса и Аркадия Ротенбергов.

Ранее сообщалось, что французские власти отчитались об аресте трёх особняков в рамках исполнения антироссийских санкций. Такие данные передаёт издание Nice Matin. Речь идёт о собственности, которая, по информации газеты, принадлежит предпринимателям из России. Так, например, в районе курорта Сен-Тропе была арестована вилла «Геркулес», которая, по утверждению издания, принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске.