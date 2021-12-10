США пожелали участия ФРГ в санкциях против России

США заинтересованы в участии Германии в экономических санкциях против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Такую позицию выразила министр финансов страны Джаннет Йеллен в разговоре с новым немецким коллегой Кристианом Линднером. Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.

Министр Йеллен также подтвердила обеспокоенность президента Байдена наращиванием российских сил вокруг Украины и выразила заинтересованность в партнёрстве с Германией в чрезвычайных мерах, которые могли бы быть оперативно задействованы для взыскания высокой цены с российской экономики, — говорится в сообщении.

Ранее в Белом доме сообщили, что вероятные санкции США в отношении России в связи с ситуацией на Украине частично будут выходить за рамки введённых ранее ограничений. Американские власти намерены продолжить переговоры как с европейскими партнёрами, так и с Россией по поводу ситуации на Украине и «искать пути продвижения вперёд».

В свою очередь заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что власти Германии готовы принять «значительные меры» в случае вторжения РФ на Украину. Речь идёт о полной экономической изоляции России, а также санкциях против «Северного потока — 2».