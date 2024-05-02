США пожаловались на отказ Китая вести переговоры по ядерному оружию Госдеп заявил об отказе Китая от переговоров с США по ядерному оружию

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ВМС Народно-освободительной армии Китая

Китай не захотел вести переговоры с США по контролю над вооружениями и нераспространению ядерного оружия после консультаций в ноябре прошлого года, заявил официальный представитель Госдепартамента США в беседе с Semafor. По его словам, стороны могли обсудить улучшение коммуникации, а также систему оповещений о тестовых запусках ракет.

К сожалению, КНР отказалась от последующей встречи и не дала содержательного ответа на представленные нами варианты, — сказал американский чиновник.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями Пол Дин заявил, что Соединенные Штаты придерживаются принципа неприемлемости использования искусственного интеллекта для контроля над ядерным оружием. Любые решения в этой области должен принимать исключительно человек. По словам Дина, Россия и Китай в этой области должны принять аналогичную позицию.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал президента республики Анджея Дуду после слов о возможном размещении ядерного оружия на территории страны. Он отметил, что глава государства не имел полномочий обсуждать подобные вопросы. Причем, по словам Сикорского, политик об этом знал — его предупреждали.