США повысили пошлины на импорт вин из Франции и Германии

https://static.news.ru/photo/b79b7072-4e70-11eb-adea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernard Jaubert/http://imagebroker.com/Global Look Press

Администрация действующего президента США Дональда Трампа объявила о повышении импортных пошлин на вино и спиртные напитки из Германии и Франции до 25%. Новые повышенные пошлины будут взиматься при ввозе спиртных напитков из двух европейских стран с 12 января.

При этом пошлины будут налагаться также на вина крепостью выше 14%, хотя ранее такие напитки не попадали в категорию вин и проходили по отдельным таможенным декларациям, сообщает «Интерфакс».

В конце прошлого года Вашингтон ввёл 25-процентные таможенные пошлины на ввоз из Франции, Германии, Испании и Великобритании вин крепостью до 14%. На такие меры администрация США пошла в ответ на субсидирование европейскими странами концерна Airbus. По мнению властей США, подобная политика в Европе мешает свободной конкуренции корпорации Boeing на европейском рынке.

С учётом происходящего на фоне пандемии, когда закрыты рестораны и винодельческие заводы, сейчас просто не то время, чтобы наносить удар по отрасли, которая уже столкнулась с экономическими последствиями, — считает директор по общественной политике Совета США по крепким спиртным напиткам Кристин Локасио.

Ранее NEWS.ru писал, что пошлины Соединённых Штатов Америки на французские вина и коньяк могут обойтись виноделам Франции потерями более чем в €1 млрд.

Руководитель Федерации экспортёров вина и спиртных напитков (FEVS) Франции Жирон Сезар сравнил политику Белого дома с тяжёлым «ударом дубиной» в сражении, к которому Париж «не имеет никакого отношения», особенно виноделы. Эксперт также указал, что влияние новых налогов на сбыт коньяка в США окажется «значительным».