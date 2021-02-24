Блинкен повторил требование освободить Навального

https://static.news.ru/photo/4d548b70-76a9-11eb-b8c3-96000091f725_660.jpg Энтони Блинкен Фото: CNP / MediaPunch/Global Look Press

Государственный секретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен снова потребовал от российских властей освободить политика Алексея Навального. Такое заявление он сделал в ходе заседания Совета по правам человека (СПЧ) ООН.

Кроме того, он повторил призыв освободить участников акций в поддержку оппозиционера, которые прошли по всей стране 23 и 31 января, а также 2 февраля, передаёт РИА Новости.

Мы повторяем наш призыв к российским властям незамедлительно и безусловно освободить Алексея Навального, а также сотни российских граждан, несправедливо задержанных за осуществление своих прав, — сказал Блинкен в видеообращении.

18 января в России был арестован оппозиционер Алексей Навальный, который возвращался из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления нервно-паралитическим боевым веществом «Новичок». В результате московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания политика в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии. Сейчас политик находится в московском СИЗО «Матросская Тишина».

В поддержку Навального уже выступили многие зарубежные политики, в их числе французский лидер Эммануэль Макрон, глава МИД Великобритании Доменик Рааб, госсекретарь США Энтони Блинкен и канцлер Германии Ангела Меркель, писал NEWS.ru.