США потребовали от Ирана освободить захваченный в Оманском заливе танкер Патель: США призывают Иран освободить захваченный в Оманском заливе танкер

Фото: U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

США призывают иранское правительство немедленно освободить танкер, захваченный в водах Оманского залива, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель. Он подчеркнул, что Тегерану следует также вернуть свободу экипажу морского судна, сообщает РИА Новости.

Иранское правительство должно немедленно освободить судно и его экипаж, — уточнил Патель.

Ранее военно-морские силы Ирана задержали в Оманском заливе нефтяной танкер США St. Nikolas. Эта операция была проведена в рамках исполнения судебного решения: в сентябре 2023 года данный танкер был конфискован США у греческой судоходной компании Empire Navigation за перевозку иранской нефти в обход санкций. Уточняется, что танкер перевозил иракскую нефть из Басры в Турцию через Суэцкий канал.

До этого востоковед Семен Багдасаров заявил, что Запад пытается спровоцировать Иран на военный конфликт. Однако, подчеркнул эксперт, последствия возможного вступления Тегерана в боевые действия на территории Ближнего Востока будут непредсказуемы не только для региона, но и для всего мира. По его словам, к «большой войне» могут привести удары по территории Израиля или по американским кораблям, но пока что Тегеран не настроен на конфронтацию.