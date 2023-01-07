США потратят на вооружение восточного блока НАТО $682 млн

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США потратят $682 млн на закупку вооружения стран восточного блока, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга, трансляция которого доступна на YouTube.

Деньги пойдут, в том числе, на пополнение запасов, которые истощились из-за поставок военной техники на Украину.

Ранее стало известно, что военные расходы бюджета США на 2023 год могут уменьшиться на $75 млрд. По информации агентства, такую идею выдвинул республиканец Кевин Маккарти.

Соединенные Штаты Америки разрабатывают план демонстрационного удара по бизнес-центру «Москва-Сити», заявил депутат Госдумы, глава Национально-освободительного движения Евгений Федоров. По его словам, подобные атаки могут нанести и по другим объектам в Центральной части России. Депутат утверждает, что для ударов будут использоваться беспилотники или ракеты «Томагавк».

Немецкий аналитик по внешней политике Ульрих Шпек рассказал, что поставка немецкой, французской и американской бронетехники на Украину могут свидетельствовать о подготовке наступления ВСУ. По его словам, подобными поставками Запад подталкивает Украину к решительным действиям. Он указал на то, что все эти решения сигнализируют Москве о нескором выходе «на траекторию переговоров».