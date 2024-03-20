США построят железную дорогу на Луне Компания Northrop Grumman собирается создать лунную железную дорогу

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Агентство перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) работает с американской компанией Northrop Grumman над концептом железнодорожной сети на Луне. Компания предложит прототипы лунной железнодорожной системы для перевозки людей и ресурсов по лунной поверхности, что будет способствовать развитию космической экономики США и их партнеров.

Предполагаемая сеть лунных железных дорог могла бы перевозить людей, припасы и ресурсы для коммерческих предприятий по лунной поверхности, что будет способствовать развитию космической экономики Соединенных Штатов и их международных партнеров, — сообщили специалисты Northrop Grumman.

Northrop Grumman стала одной из 14 компаний, выбранных DARPA для выработки концептов будущей лунной экономики. Основные области исследований включают производство электроэнергии, добычу полезных ископаемых на Луне и их использование, а также средства связи и логистику.

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