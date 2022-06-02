США анонсировали масштабное военное строительство в Польше США построят в Польше свыше 110 военных объектов

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Военная база США

В ближайшие 10 лет США возведут на территории Польши более 110 военных объектов, заявил американский посол в стране Марек Бжезинский. Цель масштабного строительства состоит в повышении боеготовности Польши, передаёт РИА Новости.

О планах США дипломат рассказал на церемонии начала строительства склада вооружения в Повидзе. Он отметил, что в течение лета будет заложено ещё семь объектов военного назначения.

В течение следующих 10 лет запланировано [возведение] более 110 похожих объектов. Это всё для того, чтобы значительно повысить нашу боевую готовность. Это будут объекты, например, учебные, но также столовые, казармы и объекты другого назначения, — цитирует агентство посла.

Отмечается, что на территории Польши дислоцировано порядка 12 тысяч американских солдат.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава готова построить базы для размещения на восточном фланге НАТО лёгких подразделений Альянса на постоянной основе. Он также выразил опасения по поводу возможных территориальных претензий России и подчеркнул, что польская сторона не уступит «ни пяди территории НАТО».

Накануне посол России в Варшаве Сергей Андреев указал, что у Москвы нет планов нападать на Польшу. Он подчеркнул, что у Варшавы нет никаких причин считать, что РФ может угрожать безопасности страны.