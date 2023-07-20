США попытаются поссорить ЮАР с Россией с помощью Нуланд Foreign Policy: Нуланд может посетить ЮАР, чтобы убедить пересмотреть отношения с Россией

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Виктория Нуланд

Заместителя госсекретаря США по политическим делам Викторию Нуланд могут в ближайшее время отправить с визитом в ЮАР, передает журнал Foreign Policy со ссылкой на американских чиновников. По данным издания, целью поездки Нуланд будет являться попытка заставить власти южноафриканской страны пересмотреть свои отношения с Россией.

Ожидается, что Нуланд отправится в ЮАР в ближайшие недели, — говорится в сообщении.

По информации журнала, заместитель председателя комитета палаты представителей по иностранным делам конгресса США Грегори Микс также намеревается совершить визит в страну в августе.

20 июля шерпа (доверенное лицо руководителя) южноафриканской страны в БРИКС Анил Суклал заявил, что президент России Владимир Путин выступит на саммите БРИКС в ЮАР по видеосвязи. Выступление Путина запланировано на 23 августа. Саммит пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа.

Ранее в администрации южноафриканского президента Сирила Рамафосы сообщили, что Путин не поедет в ЮАР на саммит БРИКС. Представители главы государства отметили, что от РФ заявлен глава МИД Сергей Лавров. Эту информацию подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента РФ и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Основанием для выдачи ордеров послужила информация о «перемещении населения (детей) из районов Украины». В Кремле назвали неприемлемым решение не признаваемого Россией Международного уголовного суда. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что данное решение ничего не значит для России.