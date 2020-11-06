США поприветствовали европейские санкции против Лукашенко

https://static.news.ru/photo/353b83e6-204a-11eb-a18f-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Америка приветствует решение Евросоюза о введении санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. Вашингтон применил подобные ограничения ещё полтора десятка лет назад, заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент.

Он напомнил, что в 2006 году администрация Белого дома ввела рестрикции в отношении белорусского лидера «после предыдущего раунда выборов, когда были фальсификации и насилие». Сейчас, отметил американский дипломат, наблюдается аналогичная ситуация.

Вместе с тем он не стал делать однозначных заявлений о том, кого Вашингтон считает законно избранным президентом Белоруссии.

Мы не считаем избирательный процесс 9 августа свободным и справедливым. Фальсифицированные результаты, объявленные через несколько дней, не могут наделить легитимностью кого бы то ни было, — цитирует Кента ТАСС.

Политик подчеркнул, что Соединённым Штатам «сложно считать кого-либо заявляющего о победе в результате процессов 9 августа законно новоизбранным в качестве лидера страны».

При этом в США неоднократно заявляли о необходимости проведения в Белоруссии новых выборов на демократической основе.

В Белоруссии почти три месяца продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.

Ранее, как писал NEWS.ru, власти Евросоюза приняли решение о введении персональных санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Также был расширен чёрный список представителей власти страны, на которых наложены ограничения.