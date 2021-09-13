США пообещали защитить Украину от «российской агрессии»

Администрация Вашингтона сделает всё возможное для защиты Украины в случае возможной вооружённой агрессии со стороны России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова приводит РИА Новости.
В ходе слушаний в палате представителей Конгресса США Блинкена
Абсолютно. Мы будем придерживаться наших обязательств. В том числе обязательств, которые президент Украины Владимир Зеленский обсуждал примерно две недели назад, — сказал Блинкен.
Зеленский встречался с президентом Джо Байденом в Вашингтоне 1 сентября. После этого было опубликовано совместное заявление двух сторон о сотрудничестве по пяти направлениям: в сфере безопасности и обороны, демократии, правосудия и прав человека, энергетической безопасности и климата, экономического развития, противодействия пандемии и гуманитарной помощи.
Зеленский по итогам переговоров заявлял, что доволен визитом.
Ранее сообщалось, что госсекретарю США Энтони Блинкену стоит ждать агрессивных вопросов во время дачи показаний перед комитетом сената по международным отношениям о выводе американских войск из Афганистана. В ходе заседания, которое пройдёт 14 сентября, выступят члены Республиканской партии, для них это прекрасный шанс напрямую высказаться против чиновника.