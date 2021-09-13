США пообещали защитить Украину от «российской агрессии»

Фото: Unsplash

Россия в настоящее время представляет угрозу для США, поскольку страна модернизирует свои ядерные арсеналы. В этой связи Штаты постараются исключить вероятность войны, поскольку подобный конфликт поставит под угрозу всю планету. Об этом заявил заместитель главы Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен в подкасте для Института Брукингса.

По мнению Хайтена, в настоящее время растущие угрозы для США представляют Россия и Китай. Ядерные силы России сейчас полностью модернизированы, а наши нет, — заявил генерал. Хайтен подчеркнул, что для...