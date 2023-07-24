США пообещали защитить Польшу от бойцов «Вагнера» В Госдепе США пообещали защиту Польше и странам НАТО от бойцов ЧВК «Вагнер»

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

В Госдепартаменте США пообещали оказать защиту Польше и другим странам НАТО в случае вторжения на их территорию участников ЧВК «Вагнер». Таким образом в американском внешнеполитическом ведомстве отреагировали на сообщение президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что «вагнеровцы» хотят «сходить на экскурсию в Варшаву». Слова официального представителя Госдепа Мэттью Миллера приводит РИА Новости.

Наш Альянс с Польшей крепок. Польша — это член НАТО, и мы при необходимости будем защищать каждый дюйм территории НАТО, — сказал Миллер.

Ранее Лукашенко в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что его «начали напрягать бойцы ЧВК „Вагнер“», которые желают отправиться «на экскурсию» в польские города Варшаву и Жешув. Последний стал транзитной базой для военных поставок на Украину. По словам белорусского лидера, «вагнеровцы» сейчас расположены в центре страны и знают, что происходит вокруг Союзного государства.

В этой связи доктор военных наук Константин Сивков выразил мнение, что гипотетическое вторжение ЧВК «Вагнер» в польские города не отвечает интересам Союзного государства. По его словам, это позволит НАТО применить статью 5 своего устава и начать коллективную оборону силами всего Альянса.