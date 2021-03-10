США пообещали укреплять помощь Украине

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Соединённые Штаты будут укреплять оказываемую Украине помощь, заявил государственный секретарь Энтони Блинкен.

По его словам, это касается как поддержки в сфере безопасности, так и экономической помощи, передаёт РИА Новости.

Мы твёрдо поддерживаем Украину, мы намерены укреплять эту поддержку — идёт ли речь о её безопасности, экономике, собственных усилиях [Украины] по укреплению её демократии, — сказал он в ходе слушаний в конгрессе.

Он не раскрыл подробности об оказываемых мерах поддержки и планах по их увеличению.

Накануне Блинкен заявил, что отношения с Китаем являются главным геополитическим вызовом для США в XXI веке. Он подчеркнул, что американо-китайские отношения стали «крупнейшим геополитическим вызовом XXI века». Политик коснулся темы взаимодействия с Россией.

Ранее Блинкен рассказал, как новая администрация США видит внешнюю политику. Вашингтон теперь не будет продвигать демократию через дорогие военные операции или свергать авторитарные режимы силой. Новая американская администрация будет делать это иначе — побуждая к реформам и демократии, писал NEWS.ru.