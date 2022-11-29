США пообещали Украине $53 млн для поддержки системы электроснабжения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти США намерены выделить Украине $53 млн для поддержки системы энергоснабжения, передает телеканал CNN со ссылкой на Госдепартамент. В ведомстве пояснили, что средства будут направлены на закупку критически важного оборудования для энергосетей.

США предоставят $53 млн для поддержания украинской системы электроснабжения, — говорится в сообщении.

В Госдепартаменте уточнили, что в комплект поставок будут входить стабилизаторы напряжения, распределительные трансформаторы, автоматы защиты сети и другое оборудование. В ведомстве подчеркнули, что оно должно быть доставлено на Украину в экстренном порядке, чтобы помочь населению пережить зиму.

Некоторое время назад глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что в результате массированных ракетных ударов на Украине оказались поврежденными все тепло- и электростанции. Несмотря на это, по его словам, полного блэкаута в стране нет. Специалисты ремонтируют разрушенные энергообъекты.

Министры иностранных дел Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии опубликовали совместное заявление, в котором эти страны взяли на себя обязательство оказывать помощь Украине в подготовке к зиме и в восстановлении ее энергетической инфраструктуры.