США пообещали учесть ситуацию с Навальным в отношениях с Россией

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Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Штаты будут учитывать ситуацию с осуждённым оппозиционером Алексеем Навальным, формулируя политику в отношении РФ.

По словам Прайса, США планирует внимательно наблюдать аз ситуацией в России.

Мы собираемся очень внимательно следить за ухудшающейся ситуацией с правами человека в России, в особенности в том, что случилось с господином Навальным, с массовыми задержаниями тех, кто смело вышел на улицу после задержания господина Навального. Конечно, мы все это учтем, определяя подходящий курс действий, - цитирует представителя Госдепа РИА Новости.

Прайс также отметил, что обзор предполагаемых действий РФ в настоящее время является приоритетом в политике новой администрации государства. Он также перечислил некоторые обвинения в адрес России. включая хакерские атаки, дело Навального, возможное вмешательство в выборы президента и награды за головы американских солдат в Сирии. РФ неоднократно отвергала все эти обвинения.

Во вторник, 2 февраля, Симоновский суд Москвы постановил изменить оппозиционному политику Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на 3,5 года колонии.

Осуждённого оппозиционера призвали освободить США, Франция, Германия, Британия, Бельгия, Канада, Швейцария и ряд других стран.

В этой связи официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эти выступления являются отрывом от реальности и ангажированностью. Об этом писал NEWS.ru.