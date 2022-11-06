США пообещали Туркмении получение выгод от антироссийских санкций

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу сообщил, что администрация Белого дома сейчас работает с руководством Туркмении, чтобы бизнес страны получил как можно больше выгод от антироссийских санкций. По его словам, правительство США делает все, чтобы туркменский бизнес получил от антироссийских санкций как можно меньше ущерба, сообщает РИА Новости.

Мы работаем с правительством Туркменистана для того, чтобы бизнес и предприятия этой страны как можно меньше ощутили на себе эффект от санкционного режима, — заявил Лу.

Представитель Госдепа отметил, что санкции США и международный санкционный режим направлены на определенные процессы в российской экономике, но не направлены против народов Центральной Азии. Риски для туркменской экономики очень невелики, так как у Ашхабада нет большого сотрудничества с Россией в области обороны и бизнеса.

Мы будем счастливы работать с правительством Туркменистана и деловыми кругами Туркменистана, для того чтобы оказать содействие в получении большей пользы от санкционного режима, — сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин наградил экс-президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. По его словам, Бердымухамедов внес огромный вклад в развитие двусторонних межгосударственных отношений во всех сферах деятельности.