США пообещали скоро ответить на недружественные шаги России

https://static.news.ru/photo/2c1c6ec4-75fe-11eb-a827-96000091f725_660.jpg Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Власти Соединённых Штатов в течение ближайших недель ответят на недружественные шаги России, заявила пресс-секретарь президента страны Джо Байдена.

Она рассказала, что сейчас спецслужбы США занимаются изучением масштабной кибератаки на компьютерные сети страны. Они установят, кто несёт за неё ответственность и каковы масштабы вторжения.

Мы ещё находимся в процессе определения этого. Но пройдут недели, а не месяцы, прежде чем мы ответим. Тем не менее опережать исход процесса я не стану, — сказала она.

Псаки ответила, что Байден говорил об этом во время разговора с российским главой Владимиром Путиным, передаёт ТАСС.

Так она ответила на просьбу журналистов прокомментировать сообщение газеты The Washington Post о подготовке санкций против российских властей в связи с масштабной кибератакой, а также отравлением и арестом политика Алексея Навального. По данным издания, целью санкций станет «отправка более широкого сигнала», согласно которому в Москве «на протяжении многих лет использовали средства в киберпространстве для выполнения действий, враждебных интересам Соединённых Штатов и их союзников».

В конце 2020 года атакам хакеров через программное обеспечение фирмы SolarWinds подверглись Пентагон, Минфин, Госдепартамент США, а также министерства внутренней безопасности, торговли, энергетики и Национальное агентство по ядерной безопасности. Занимавший в то время пост главы Госдепартамента США Майк Помпео обвинил Россию в причастности к масштабным кибератакам на ряд ведомств и частных компаний страны. По его словам, хакеры предприняли значительные усилия по внедрению вредоносного кода в системы правительства и частных компаний не только США, но и по всему миру, используя программное обеспечение третьей стороны, писал NEWS.ru.