США пообещали побуждать союзников поставлять оружие Киеву

Фото: Mc2 Alexander Kubitza/Dod/Global Look Press

Министр обороны США Ллойд Остин во время телефонного разговора с украинским коллегой Алексеем Резниковым пообещал и дальше побуждать союзников помогать Киеву, передает РИА Новости. Остин подчеркнул, что Штаты будут оказывать поддержку «столько, сколько потребуется».

В частности, глава Минобороны США пообещал продолжать поставки средств ПВО, боевых машин и иных вооружений. Глава Пентагона подчеркнул, что США готовы помогать Украине в защите ее суверенитета.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник на своей странице в Twitter потребовал у Запада еще больше оружия для ВСУ. По словам дипломата, Киеву требуется гораздо больше боевой техники, например, западные истребители, военные корабли, баллистические ракеты, системы ПВО. По его словам, Запад должен предоставить эту технику в том же объеме, в котором в 1941 году предоставляли США по закону о ленд-лизе.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получил «шикарный новогодний подарок» в виде нового пакета военной помощи Украине со стороны США. Он отдельно выделил обещанную поставку БМП Bradley. По словам украинского лидера, данная помощь укрепит армию на поле боя.