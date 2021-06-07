США пообещали ответить в случае агрессии России

https://static.news.ru/photo/5bc60f16-c6eb-11eb-9166-96000091f725_660.jpg Энтони Блинкен Фото: Ukrainian Presidential Office/Global Look Press

Если Россия будет действовать агрессивно и безрассудно по отношению к Вашингтону или союзникам, Соединённые Штаты ответят. Об этом заявил государственный секретарь страны Энтони Блинкен журналистам Axios.

Такое заявление он сделал в ответ на вопрос о недавних кибератаках на американские организации. Дипломат отметил, что Вашингтон предпочёл бы иметь стабильные и предсказуемые отношения с Москвой. Российским властям уже намекнули на это.

Мы также ясно дали понять, что если Россия решит действовать агрессивно или безрассудно по отношению к нам или нашим союзникам и партнёрам, мы примем ответные меры, — подчеркнул он.

7 мая компания Colonial Pipeline заявила о кибератаке на свои системы с использованием вируса-вымогателя. Хакеры получили доступ к 100 Гб данных. Произошедшая атака отразилась на транспортировке бензина.

10 мая стало известно, что из-за совершённой кибератаки американский Минтранс объявил режим чрезвычайной ситуации в нескольких штатах, туда поручено обеспечить немедленную транспортировку бензина и других видов топлива. Режим ЧП введён на 30 дней и может быть продлён.

Хакеры, совершившие кибератаку на системы трубопроводного оператора США Colonial Pipeline, могут быть связаны с Россией, сообщил ранее телеканал CNN. Утверждается, что атаку якобы провела группа хакеров DarkSide, она обычно атакует страны, в которых не говорят по-русски.