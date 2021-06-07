США пообещали ответить в случае агрессии России

Если Россия будет действовать агрессивно и безрассудно по отношению к Вашингтону или союзникам, Соединённые Штаты ответят. Об этом заявил государственный секретарь страны Энтони Блинкен журналистам Axios.
Такое заявление он
Мы также ясно дали понять, что если Россия решит действовать агрессивно или безрассудно по отношению к нам или нашим союзникам и партнёрам, мы примем ответные меры, — подчеркнул он.
7 мая компания Colonial Pipeline заявила о кибератаке на свои системы с использованием вируса-вымогателя. Хакеры получили доступ к 100 Гб данных. Произошедшая атака отразилась на транспортировке бензина.
10 мая стало известно, что из-за совершённой кибератаки американский Минтранс объявил режим чрезвычайной ситуации в нескольких штатах, туда поручено обеспечить немедленную транспортировку бензина и других видов топлива. Режим ЧП введён на 30 дней и может быть продлён.
Хакеры, совершившие кибератаку на системы трубопроводного оператора США Colonial Pipeline, могут быть связаны с Россией, сообщил ранее телеканал CNN. Утверждается, что атаку якобы провела группа хакеров DarkSide, она обычно атакует страны, в которых не говорят по-русски.