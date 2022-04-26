США пообещали ответить России взаимностью в случае смены курса по Украине Госдепартамент США пообещал ответить России взаимностью в случае смены курса по Украине

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При дальнейшей эскалации на Украине США будут наращивать давление на Россию. В то же время в случае смены курса Вашингтон ответит Москве взаимностью. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Пока Москва эскалирует, мы продолжаем эскалировать наши санкции и экономические меры. Если Москва изменит свой курс, мы сменим наш курс, — сказал он.

По словам Прайса, санкции для США — это не самоцель, но средство по достижению цели — прекращению боевых действий на Украине. Однако всё это не означает, что привлечения к ответственности не будет.

Конечно, ответственность должна быть, и мы проговаривали различные механизмы для этого, — подчеркнул Прайс.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил о том, что США будут добиваться ослабления России, в первую очередь — снижения её военного потенциала, чтобы в будущем она не могла организовать спецоперации, подобные той, что проводится на Украине.