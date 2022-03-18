США назвали условия для снятия большей части антироссийских санкций

Власти Соединённых Штатов надеются, что многие санкции против России будут отменены в случае прекращения российской спецоперации на Украине, а также при восстановлении суверенитета, территориальной целостности и независимости республики, заявила 18 марта на брифинге представительница Госдепартамента высокого ранга, слова которой приводит ТАСС.

Я бы просто сказала, что санкции не предназначены для того, чтобы быть перманентными, — отметила она.

В Госдепе пояснили, что санкции являются инструментом и если США увидят результаты, которых они пытаются достичь в плане прекращения российской спецоперации, восстановления независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, то многие из них отменят.

Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США готовы рассматривать вариант прямых контактов с Россией. Это может произойти в том случае, если такие контакты помогут остановить эскалацию ситуации на Украине.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».