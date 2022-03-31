США пообещали не признавать референдум в Южной Осетии

США не признают результаты референдума в Южной Осетии о вхождении в состав России. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. По его словам, Штаты не станут поддерживать «усилия по разделению грузинской территории».

Мы не будем признавать результаты любых усилий со стороны России или [связанных с ней] сил по разделу грузинской территории, — сказал Прайс в ходе брифинга.

Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил, что республика проводит консультации с Россией по вопросу проведения референдума о вхождении в её состав. Глава республики также допустил, что в случае вхождения Южной Осетии в состав России она могла бы объединиться с Северной Осетией.

Пресс-секретарь президента Южной Осетии Дина Гассиева заявила, что все юридические процессы, необходимые для присоединения Южной Осетии к России, пройдут после 10 апреля, когда в республике состоятся президентские выборы.

Суверенитет Абхазии и Южной Осетии был признан Москвой 26 августа 2008 года после вооружённой агрессии Грузии против Цхинвала. При этом Тбилиси продолжает считать эти территории своими автономиями.

Ранее секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба заявил, что вопрос о вхождении республики в состав Российской Федерации в республике не стоит.