США пообещали крупную награду за сведения о финансировании ХАМАС США предложили $10 млн за данные, позволяющие оставить ХАМАС без денег

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти США предложили $10 млн за данные, позволяющие затруднить для ХАМАС получение средств, сообщили в Госдепартаменте. В Вашингтоне рассчитывают получить сведения о пяти лицах, которых называют «финансовыми посредниками» организации, передает ТАСС.

Власти США готовы выплатить награду за сведения, которые позволят выявить «любой источник доходов» ХАМАС, это касается как пожертвований, так и прибыли с компаний, находящихся под контролем организации.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что движение ХАМАС перестало реагировать на просьбы США и других стран возобновить переговоры по заложникам. По информации СМИ, в настоящий момент посредники не отчаиваются и изучают способы, которые поспособствовали бы дальнейшему освобождению людей.

Позднее в Белом доме заявили, что в результате нападения ХАМАС на Израиль 7 октября погибли 38 граждан США и группировка до сих пор удерживает некоторое количество американцев в качестве заложников. Там добавили, что дни военного лидера радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара сочтены.