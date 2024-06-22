США пообещали Израилю помочь в войне с движением «Хезболла» CNN: США полностью поддержат Израиль в войне с движением «Хезболла»

Фото: U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американские власти полностью поддержат Израиль в случае полномасштабной войны с шиитской организацией «Хезболла», передает телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации президента США. Однако Вашингтон не станет отправлять своих военных в зону конфликта.

Высокопоставленные лица США заверили делегацию высокопоставленных израильских чиновников, посетившую Вашингтон на этой неделе, что, если между Израилем и «Хезболлой» разразится полномасштабная война, администрация [Джо] Байдена полностью готова поддержать своего союзника, — сказано в сообщении.

Ранее Армия обороны Израиля утвердила стратегию наступления на Ливан. Согласно обнародованной информации ЦАХАЛ, кроме плана военных действий, было принято решение о повышении боеготовности войск на местах. Как предупредил глава израильского МИД Исраэль Кац, в случае полномасштабной войны с Ливаном «Хезболла» будет уничтожена. При этом министр заверил, что сама ближневосточная страна не пострадает.

На этом фоне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что эскалация конфликта между Израилем и «Хезболлой» в Ливане повышает риск расширения конфликта на Ближнем Востоке. Он отметил, что международному сообществу необходимо приложить все усилия, чтобы не позволить Ливану «стать еще одной Газой». Гутерриш добавил, что командование Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) пытается предотвратить эскалацию.